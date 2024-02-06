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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Айсауи присоединится к ЦСКА в ближайшие два дня

06 Февраля 2024 • 11:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Алжирский полузащитник Сидахмед Айсауи, который близок к переходу в ЦСКА, присоединится к московскому клубу в ближайшие два дня на сборе команды в Турции.

По информации Sport24, об этом сообщил источник, близкий к окружению 19-летнего футболиста.

Ранее информацию о переходе Айсауи в ЦСКА подтвердил агент игрока. Ожидается, что сумма трансфера составит 140 тысяч евро. Кроме того, клуб «УМС Алжир» получит 25% от будущей перепродажи футболиста.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Первым соперником «армейцев» по весенней части сезона станет «Оренбург», эта игра состоится в начале марта.

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