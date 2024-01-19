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Новиков: «Помазун сам должен решить, что ему делать в сложившейся ситуации»

19 Января 2024 • 13:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слова голкипера московского клуба Ильи Помазуна, который ранее заявил о желании попробовать свои силы в Европе.

По словам Помазуна, выступающего сейчас за «Урал» на правах аренды, ради перехода в европейский клуб он готов пойти на понижение зарплаты.

Новиков считает, что пока за ЦСКА выступает Игорь Акинфеев, пробиться в основной состав «армейцев» Помазун не сможет.

«Думаю, что нужно дождаться лета, тогда всё будет понятно. Руководству ЦСКА нужно обсудить с Помазуном его будущее и понять, что стороны могут предложить друг другу. Главное, чтобы Илья сам решил, что ему делать в такой ситуации. Если будет выгодное предложение по нему, то ЦСКА может пойти на встречу и продать его», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Помазун провёл в составе «Урала» 22 матча, пропустив в них 32 гола. Трансферная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Илья Помазун Валерий Новиков ещё теги

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