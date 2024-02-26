Заболотный: «Пока здоровье позволяет — буду играть»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о возможном завершении игровой карьеры.

32-летний футболист признался, что чувствует себя хорошо и пока не представляет, когда закончит играть.

«Я сейчас в такой форме, в какой не был ни разу за всю карьеру! Могу честно сказать: не представляю, когда закончу. Пока здоровье позволяет — буду играть», — цитирует Заболотного «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне опытный нападающий провёл в составе «армейцев» 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Контракт Заболотного с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.