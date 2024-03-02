Матиас Перес — о голе ЦСКА: «Этот мяч не самый красивый в моей карьере»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес поделился комментарием о своём забитом мяче в ворота ЦСКА.

Напомним, в 19-м туре РПЛ «Оренбург» в самом конце встречи вырвал ничью у ЦСКА (1:1), забив красивейший мяч на четвертой добавленной минуте. Автором гола стал Перес.

«Этот мяч не самый красивый в моей карьере. В предыдущем клубе, у меня был забитый мяч, который в эмоциональном плане значил для меня гораздо больше», — цитирует футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи.

В следующем туре «Оренбург» встретится на своем поле с «Балтикой».