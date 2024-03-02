Деограсия: «Лучшим подарком на день рождения будет выполнение задачи сохранить прописку в высшей лиге»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Как прошли сборы, всем ли остались довольны?

- Да, конечно, сборы получились длинными, мне всё понравилось. У нас хорошо получилось проделать нашу работу. А сейчас будет видно нашу работу на протяжении сборов. Сейчас в играх, начиная с сегодняшнего дня.

- Есть несколько новичков в команде. Один из них в старте, это Томпсон, молодой чилиец. Чего нам ждать от нового игрока в нашем чемпионате?

- Это да, очень хороший молодой игрок. Надеемся, что он проявит себя спокойно. Он очень хорошо играет один в один, здорово может раздавать передачи, в завершении тоже очень хорош. Надеемся, что сегодня он нам поможет выиграть этот матч.

- Ваш первый матч у руля «Оренбурга» в качестве главного тренера вы провели против ЦСКА. Сегодня тоже первая игра после длительного перерыва. Есть ли какие-то параллели здесь?

- Сейчас не было официальных матчей, поэтому тяжело будет судить по отношению к сопернику, как он себя проявит. Что касается нас, надеемся, что мы сможем также сейчас стартовать во втором круге, как это было в начале чемпионата против ЦСКА. У нас тогда была очень хорошая серия, потом уже не так хорошо. Надеемся, что эта часть начнется так же хорошо, как было до этого.

- У вас несколько дней назад был день рождения. Что подарила команда?

- Я попросил у команды, чтобы она очень хорошо работала и старалась. Лучшим подарком для меня будет выполнение задачи сохранить прописку в высшей лиге. Поэтому игроки на это настроены и готовы.