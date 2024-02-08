Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вера готовится к возобновлению сезона»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем полузащитника Лукаса Веры.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист попросил руководство клуба отпустить его в «Локомотив».

«По поводу Веры и «Локомотива» и я, и президент клуба много раз говорили. С тех пор ничего не поменялось. На сегодняшний день Лукас готовится к возобновлению сезона в составе «Оренбурга», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Вера провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 3 миллиона евро.