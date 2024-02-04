Агент — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «В нашем футболе что угодно может быть»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее стало известно о том, что Помазун, выступающий сейчас за «Урал» на правах аренды, близок к переходу в «Спартак», однако позже в ЦСКА опровергли информацию о переговорах с «красно-белыми».

По словам Сафонова, Помазун мечтает попробовать свои силы в Европе, однако нельзя исключать и другого варианта развития событий.

«В нашем футболе что угодно может быть. Фигу уходил из «Барсы» в «Реал», были и другие моменты. Помазун уже примерно четыре года играет в «Урале». Одно дело, если бы Акинфеев куда-то ушёл, это была бы бомба, а здесь...» — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Помазун провёл за «Урал» 22 матча, пропустив в них 32 мяча. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 2,5 миллиона евро.