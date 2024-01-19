Радимов назвал команду РПЛ, которую он поддерживает, кроме «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую команду РПЛ он поддерживает, кроме петербургской.

По словам Радимова, он также поддерживает московский ЦСКА, однако в очной встрече «армейцев» с «Зенитом» отдаст свои симпатии «сине-бело-голубым».

«Кого поддержу во встрече «Зенит» — ЦСКА? Больше за «Зенит», но когда играют другие команды – за ЦСКА», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Радимов выступал за «Зенит» в период с 2003 по 2008 год. Также в его карьере были ЦСКА, «Реал Сарагоса», «Динамо», болгарский «Левски» и «Крылья Советов».