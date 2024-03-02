​После победы над «Зенитом» «Оренбург» в РПЛ никого не обыгрывает – серия достигла 9 игр

В субботу «Оренбург» добился ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против ЦСКА – 1:1. Разумеется, «горожане» остались довольны результатом, поскольку сравнять счёт им удалось в концовке.

В то же время стоит отметить, что «Оренбург» не побеждал в девяти последних матчах чемпионата России. В них команда пять раз сыграла вничью и четыре раза проиграла. Любопытно, что во всех этих пяти случаях с ничьими счёт был одинаковым – 1:1.

В последний раз «Оренбург» выигрывал матч Премьер-лиги 30 сентября. В тот день команда сенсационно обыграла «Зенит» со счётом 3:1.