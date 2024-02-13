Представитель Сидорова: «К Максиму есть интерес от клубов РПЛ выше статусом»

Дмитрий Кигинько, представитель защитника «Оренбурга» Максима Сидорова, сообщил об имеющемся интересе со стороны нескольких клубов РПЛ к своему клиенту.

«Это первый сезон Максима в Премьер-лиге, но к нему есть интерес от клубов РПЛ выше статусом. Летом можно будет обсуждать варианты. Он играет и на правом, и на левом фланге, способен закрыть дефицитную для России позицию», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Сидоров провёл за «Оренбург» 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 500 тысяч евро.

Отметим, что Сидоров выступает за «Оренбург» с лета прошлого года, ранее он представлял краснодарскую «Кубань».