Деограсия: «Томпсону нужно ещё привыкнуть к футболу Премьер-лиги»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА (1:1).

- Давайте попытаемся не обращать внимание на счет, забудем про последнюю минуту и забитый гол. Как игра, как вам ЦСКА?

- Мы понимали то, что ЦСКА будет контролировать мяч больше, чем мы, что в итоге и произошло. Наша задача была пространство создавать свободное за спиной, уходить в контратаку, у нас пару раз это получилось неплохо. Чего нам не хватило? Нужно было стараться мяч держать подольше. Теряли очень часто.

- Как вам новичок Томпсон?

- Я бы сказал, что мне понравилась его игра. Понятно, что ему нужно еще привыкнуть к футболу Премьер-лиги. Также нужно понимать, что он сегодня играл против очень хороших защитников. Это тоже нужно иметь в виду. Но в принципе он сыграл неплохо. Это был его первый матч, дебют.

- Теперь к голу. Замена после забитого мяча. Вышел Прохин на поле. Что вы хотели этой заменой получить?

- Мансилья подустал, это было уже видно. У нас Прохин вышел до этого разминаться, он провел разминку. Поэтому он был готов к этой замене. Мы понимали, что пойдет длинная передача. Хотели, чтобы он не дал ей пройти верхом, что в итоге получилось. Он головой отыграл и не дал мяч принять.