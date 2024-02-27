Пономарёв: Файзуллаев лучше Малкома, он может стать лидером ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием об игре нападающего «красно-синих» Аббосбека Файзуллаева.

Ранее известный тренер Борис Игнатьев заявил, что Файзуллаев выглядит не хуже бывшего футболиста «Зенита» Малкома Филипе.

«Думаю, что Файзуллаев сейчас выглядит даже лучше. Малком приехал к нам уже состоявшимся футболистом, а Аббос только набирает обороты», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Файзуллаев может дальше прогрессировать и стать лидером ЦСКА.

С начала сезона-2023/24 узбекистанский футболист принял участие в 18 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и записал на свой счет девять результативных передач.