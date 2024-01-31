Бушманов: «Не думаю, что Файзуллаев перерос уровень РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о выступлениях полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в нынешнем сезоне.

По словам Бушманова, несмотря на то, что узбекский футболист показал яркую игру в первой части сезона, называть его лидером «красно-синих» пока преждевременно.

«В первой половине сезона в ЦСКА показал, что умеет играть нестандартно. Может отдать острые передачи, может забить сам.

Я не думаю, что он перерос уровень РПЛ сегодня. Говорить о том, что он стал явным лидером ЦСКА, наверно, преждевременно. Там есть Чалов, Обляков, есть другие ребята», — приводит слова Бушманова Metaratings.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Пахтакора». В составе «армейцев» 20-летний футболист успел провести 18 матчей, забить два гола и отдать девять результативных передач.