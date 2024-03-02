​ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева

ЦСКА объявил о возвращении в клуб Алана Дзагоева. Бывший футболист «армейцев» будет работать в клубе селекционером. В последнее время Дзагоев стажировался в спортивном блоке.

«В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали академии, включая юношеские и молодёжные команды, а также координационная работа», - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Алан Дзагоев выступал за ЦСКА в 2008-2022 годах. Специалисты и болельщики отмечали большой талант футболиста, однако по-настоящему раскрыться ему мешали частые травмы. Дзагоев завершил игровую карьеру очень рано – в 33 года прошлой осенью.

В субботу ЦСКА проводит домашний матч Премьер-лиги против «Оренбурга». Следить за игрой можно в текстовой трансляции.