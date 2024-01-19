Агент Щенникова: «Бутсы на гвоздь Георгий вешать не собирается»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Агент заверил, что завершать карьеру 32-летний футболист не планирует и сейчас готовится по индивидуальной программе.

«Георгий отлично себя чувствует, он не прекращал тренировок. Готовится индивидуально, поддерживает форму. Мы рассматриваем разные предложения. Могу сказать, что бутсы на гвоздь Щенников вешать не собирается», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Щенников провёл за ЦСКА шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Отметим, что опытный защитник является воспитанником московского клуба и за другие команды ещё не выступал.