Кусов оценил шансы Дзагоева в будущем стать тренером

Экс-игрок сборной России Алан Кусов рассказал, может ли бывший хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоева стать хорошим наставником.

По словам Кусова, Дзагоев имеет необходимые задатки для того, чтобы стать качественным специалистом.

«Алану нужна команда с такими же креативными исполнителями, каким был он сам. Хотел бы видеть его у руля ЦСКА», - цитирует Кусова издание Metaratings.ru.

Напомним, что Дзагоев завершил карьеру в ноябре 2023 года. Последним его клубом была греческая «Ламия». За этот клуб Алан провёл лишь два матча, не отметившись результативными действиями. Также он выступал за ЦСКА и казанский «Рубин».