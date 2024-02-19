В «Оренбурге» сообщили, что клуб близок к подписанию игрока молодёжной сборной Ирана

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил информацию о том, что южноуральский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Сепахана» Мохаммаду Горбани.

По словам Еремякина, вероятность перехода 22-летнего футболиста в «Оренбург» достаточно высока.

«Мы действительно ведём переговоры и работаем над переходом Мохаммада Горбани в наш клуб. Переговоры находятся на высокой стадии», — цитирует Еремякина Sport24.

В нынешнем сезоне Горбани провёл за «Сепахан» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Ирана в 500 тысяч евро.