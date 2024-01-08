В агентстве Роши сообщили, что по игроку ЦСКА нет предложений от других клубов

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем бразильского футболиста.

«Сейчас по Виллиану предложений нет, но есть несколько клубов, которые наблюдают за ним. Никакой конкретики. Роша сфокусирован на ЦСКА», — сказали в агентстве в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Роша провёл за ЦСКА 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч в весенней части сезона «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».