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В агентстве Роши сообщили, что по игроку ЦСКА нет предложений от других клубов

08 Января 2024 • 12:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем бразильского футболиста.

«Сейчас по Виллиану предложений нет, но есть несколько клубов, которые наблюдают за ним. Никакой конкретики. Роша сфокусирован на ЦСКА», — сказали в агентстве в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Роша провёл за ЦСКА 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч в весенней части сезона «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».  

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