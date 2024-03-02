Федотов: «Футбол - наше любимое дело, это страсть, мурашки бегают»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Как бы вы оценили сборы? Всем ли остались довольны?

- Хорошие сборы. Продуктивные, напряженные, как положено при подготовке к сезону. Все удалось, все получилось. Одним днем все пролетело, очень быстро, как мы и говорили. Время не стоит, время летит, и уже первый матч после возобновления чемпионата.

- Про Айссауи хочется спросить. Новое лицо в нашем футболе. Сегодня он в заявке. Есть ли вероятность выхода на поле? Что за футболист, в чем его сила?

- Сила футбольного клуба ЦСКА во всех его футболистах. Мы не заостряем внимание. Парню нужно еще адаптироваться, тренироваться. А выход? Естественно, по готовности. Как только мы увидим готовность, он появится на поле. Это может быть и сегодня.

- Является ли для вас праздником возвращение нашего футбола?

- Футбол вообще праздник. Я думаю, наше любимое дело, это страсть. Конечно. А как еще? Мурашки бегают.