Черевченко: «Гогуа точно не потеряется в РПЛ»

Главный тренер таджикского клуба «Истиклол» Игорь Черевченко поделился мнением об игре своего бывшего подопечного Седрика Гогуа, который ранее также выступал за ЦСКА.

По мнению специалиста, сейчас 29-летний ивуариец мог бы успешно выступать в чемпионате России.

«Седрик — качественный футболист. В нём остался потенциал, он может и дальше развиваться. У него хороший уровень, который позволяет ему вернуться в команду Премьер-лиги. Если вернётся, то точно не потеряется», — цитирует Черевченко Metaratings.

Напомним, Гогуа выступал за ЦСКА в период с 2019 по 2021 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл пять матчей, в которых забил один гол. Также в карьере футболиста были «Тамбов» и «Ротор». Сейчас же ивуариец находится в статусе свободного агента.