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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михайлов: «Не считаю, что в матче с ЦСКА мы отскочили»

04 Марта 2024 • 13:10 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Оренбург

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов высказался о матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Напомним, «Оренбург» ушёл от поражения уже в добавленное время благодаря голу Матиаса Переса.

Михайлов не считает, что его команде повезло, так как футболисты были максимально сконцентрированы и заслужили забить рабочий гол.

«В перерыве мы понимали, что во втором тайме сто процентов забьём. Мы ждали свой момент, терпели, терпели, постоянно были в концентрации, и потом футбольный бог нас наградил. Не считаю, что мы отскочили», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч команда Давида Деограсии проведёт 10 марта против «Балтики».  

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Титов: «Спартак» будет в медалях, это понятно всем»
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Суд над Промесом может пройти в закрытом режиме
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Тренер клуба РПЛ вспомнил, как работал с Месси
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Билялетдинов считает, что «Краснодару» не хватает Кордобы и Ахметова
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