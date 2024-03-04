Михайлов: «Не считаю, что в матче с ЦСКА мы отскочили»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов высказался о матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Напомним, «Оренбург» ушёл от поражения уже в добавленное время благодаря голу Матиаса Переса.

Михайлов не считает, что его команде повезло, так как футболисты были максимально сконцентрированы и заслужили забить рабочий гол.

«В перерыве мы понимали, что во втором тайме сто процентов забьём. Мы ждали свой момент, терпели, терпели, постоянно были в концентрации, и потом футбольный бог нас наградил. Не считаю, что мы отскочили», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч команда Давида Деограсии проведёт 10 марта против «Балтики».