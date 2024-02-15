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Бывший игрок «Факела» Долгов может перейти в ЦСКА

15 Февраля 2024 • 16:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Бывший нападающий «Факела» Александр Долгов может перейти в ЦСКА.

По информации Metaratings, 25-летний футболист сейчас находится в московском клубе на просмотре и должен будет принять участие в товарищеском матче «армейцев» против «Родины», который состоится завтра, 16 февраля.

В нынешнем сезоне Долгов провёл за «Факел» 15 матчей, в которых забил один гол. Ранее нападающий также выступал за «Химки», «Ростов» и вторую команду московского «Локомотива».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч после возобновления сезона «красно-синие» проведут 2 марта против «Оренбурга».

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