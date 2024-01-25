Ермаков: «Не думаю, что в ЦСКА к молодым футболистам стало меньше доверия»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший в «Пари НН» на правах аренды, предположил, почему воспитанники московского клуба получают мало игровой практики в составе «армейцев».

По мнению Ермакова, молодые игроки не должны обижаться на тренерский штаб команды, так как им необходимо много работать и доказывать своё право выходить на поле.

«Не думаю, что в ЦСКА к молодым футболистам стало меньше доверия. Молодёжь в первую очередь должна хорошо показывать себя на тренировках и развиваться, пользоваться шансами. Никакого недовольства или чего-то подобного не было», — приводит слова Ермакова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний Ермаков провёл за ЦСКА 10 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.