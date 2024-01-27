Масалитин: «Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах полузащитника московской команды Константина Кучаева.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. По мнению Масалитина, Кучаеву следует сменить клуб для того, чтобы он мог перезагрузить карьеру.

«Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб. Да, он воспитанник команды и явно уходить не хочет, но Костя сейчас не тянет уровень ЦСКА. Ему стоит перезагрузить карьеру и проявить себя в другом клубе», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что у Кучаева ещё есть возможность проявить себя на зимних сборах и закрепиться в команде.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый официальный матч в весенней части сезона «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».