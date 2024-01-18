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Обляков: «Если Чалов уедет в Европу, я порадуюсь за него»

18 Января 2024 • 10:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о возможном переходе своего одноклубника Фёдора Чалова в европейский клуб.

По словам Облякова, нападающий мечтает выступать в Европе, поэтому он будет только рад, если Чалову удастся реализовать свою цель.  

«Каждый игрок хочет попробовать себя на топовом уровне. Если будет какое-то предложение, и он уедет, я порадуюсь за него. Это его цель, я буду только рад, если у него получится», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых сумел забить 11 голов и отдать три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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