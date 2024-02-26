В ЦСКА сообщили, что Дзагоев стажируется в клубе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о том, что экс-хавбек «армейцев» Алан Дзагоев проходит стажировку в команде.

«Алан Дзагоев сейчас проходит стажировку в спортивном блоке ЦСКА: скаутинг, анализ данных с помощью наших современных инструментов», — приводит слова Брейдо Sport24.

Брейдо отметил, что Дзагоеву все нравится, и клуб рад такому интересу Дзагоева к рабочему процессу.

Напомним, Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В ноябре прошлого года он завершил карьеру футболиста.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 28 набранных очков.