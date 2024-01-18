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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» сообщили, что клуб продолжает рассматривать возможных новичков

18 Января 2024 • 14:19 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб пока не завершил зимнюю трансферную кампанию.

При этом Еремякин отметил, что возможные приобретения зависят от дальнейшей судьбы других игроков команды.

«Мы для себя трансферное окно не закрываем, смотрим игроков. Могут быть какие-то варианты, связанные с тем, что кто-то может уйти, или возникнут другие ситуации. Будем принимать решения, зависимо от того, как это будет выглядеть», — приводит слова Еремякина Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России команда Давида Деограсии проведёт 2 марта против ЦСКА.

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