Валерий Новиков: «ЦСКА может претендовать на третье место»

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием о перспективах «красно-синих» в текущем сезоне РПЛ.

«ЦСКА точно может претендовать на третье место, а вот о более серьезных целях можно будет рассуждать после нескольких стартовых весенних матчах, но не сейчас», — приводит слова Новикова портал «РБ Спорт».

По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Владимира Федотова 28 баллов. Отставание «армейцев» от идущего на третьем месте «Динамо» составляет всего четыре очка.

Первым соперником ЦСКА после зимней паузы станет «Оренбург». Игра 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта, начало — в 14:00 по мск.