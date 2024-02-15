Кусов: «Гогниев достоин работать в Премьер-лиге»

Бывший игрок ЦСКА Алан Кусов поделился мнением об экс-главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

Эксперт назвал Гогниева хорошим специалистом, выразив мнение, что он ещё способен себя проявить на уровне РПЛ.

«Гогниев меня удивил как тренер. У него есть все нужные качества, он постоянно прогрессирует в профессии. Он самый подходящий тренер для «Алании».

Считаю, что Гогниев достоин работать в Премьер-лиге. В «Химках» не получилось по стечению обстоятельств», — цитирует Кусова Metaratings.

Напомним, Гогниев возглавлял «Химки» в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством тренера «красно-чёрные» провели 19 матчей, в которых одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели 15 поражений.