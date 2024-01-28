Даев считает, что ЦСКА способен попасть в тройку призёров по итогам сезона

Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Даев поделился ожиданиями от выступлений московской команды во второй части нынешнего сезона.

По мнению эксперта, «армейцы» способны оказаться в тройке призёров по итогам турнира.

«Чемпионат России — равный. При хорошей игре «армейцы» могут рассчитывать на высокое место в таблице», — цитирует Даева «РБ Спорт».

Также Даев отметил, что команда должна провести хорошую работу на сборах.

На сегодняшний день ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч во второй части сезона «красно-синие» проведут в начале марта против «Оренбурга».