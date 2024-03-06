Кузнецов: У Мусаева был великолепный дебют за ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Кузнецов прокомментировал дебют нападающего Тамерлана Мусаева за ЦСКА.

В составе «армейцев» 22-летний футболист дебютировал в минувшем матче с «Оренбургом» (1:1), в котором вышел на замену во втором тайме и стал автором гола.

«Давайте дождемся следующей игры, посмотрим, как Мусаев проявит себя. Ну а пока что у него великолепный дебют», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, Мусаев присоединился к ЦСКА минувшей зимой, перебравшись из «Балтики».

После 19 туров «красно-синие» идут на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.