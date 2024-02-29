Агент Траоре: «Уже в следующем сезоне ЦСКА сможет составить конкуренцию «Зениту»

Футбольный агент Секу Траоре выразил мнение, что ЦСКА сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне.

По мнению агента, ключом к успеху «армейцев» может стать качественная работа главного тренера команды Владимира Федотова.

«Мне кажется, что уже в следующем сезоне ЦСКА сможет составить конкуренцию «Зениту». Я присутствовал на зимних сборах «армейцев» и с уверенностью могу сказать, что они очень сильно подготовились к весенней части чемпионата России», — цитирует Траоре «Матч ТВ».

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от второго «Зенита» на восемь очков.