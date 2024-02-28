Мусаев — о переходе в ЦСКА: «Не мог упустить такой шанс»

Новичок ЦСКА Тамерлан Мусаев, перешедший в московский клуб нынешней зимой из «Балтики», высказался о своём трансфере.

По словам 22-летнего футболиста, интерес к нему проявляли сразу несколько команд, однако он был настроен на переход только в большой клуб.

«Когда ЦСКА сделал предложение, сказать мог только: «Вообще прекрасно!» Не мог упустить такой шанс», — цитирует Мусаева Sport24.

В текущем сезоне 22-летний футболист провёл за команду из Калининграда 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт 2 марта против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.