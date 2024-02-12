Агент Обухова: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Владимира»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, поделился мнением о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 32-летнего футболиста с «Оренбургом» рассчитан до лета нынешнего года. По словам Пушкина, вопрос о продлении соглашения пока не поднимался.

«Сейчас все мысли о том, чтобы достойно выступить во второй части сезона. Тренерский штаб рассчитывает на Владимира. Главное, чтобы игрок был здоров и выполнял свою задачу — забивал голы», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Обухов провёл за «Оренбург» 18 матчей и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 350 тысяч евро.