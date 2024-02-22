Анисс Бенчабане, агент новичка ЦСКА Сидахмеда Айсауи, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дебюте алжирского полузащитника в футболке «армейцев».

Напомним, Айсауи вышел на поле в концовке товарищеского матча против «Химок» (3:0).

- Конечно, я рад, что Сидахмед дебютировал сразу же после подписания контракта, это говорит о доверии к нему в клубе. Он очень хотел оказаться в ЦСКА.

- Есть ли вероятность, что он сыграет сразу же после возобновления чемпионата?

- Сидахмед молодой футболист, в любом случае ему нужна адаптация. У ЦСКА отличный тренер, он знает, как будет лучше для футболиста, а Сидахмед готов на 100% прислушиваться к тренеру и выполнять все его требования.

Свой первый матч после возобновления сезона ЦСКА проведёт 2 марта против «Оренбурга». На сегодняшний день «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 турах.