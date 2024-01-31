Агент Вендела: «Порту» хочет от ЦСКА 5 миллионов евро за игрока»

Андре Кьюри, агент нападающего «Порту» Вендела, высказался о возможном переходе 23-летнего бразильца в ЦСКА.

По словам агента, руководство «Порту» не устроило предложение московского клуба.

«ЦСКА действительно предложил 2,5 миллиона евро за Вендела. Клуб получил отказ, потому что «Порту» хочет 5 миллионов за игрока. Не знаю, станет ли ЦСКА делать улучшенное предложение», — цитирует Кьюри Sport24.

Отметим, что Вендел выступает за вторую команду «Порту». В текущем сезоне за «драконов» бразилец провёл 16 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.