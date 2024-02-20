В «Оренбурге» рассказали, когда Горбани прибудет в расположение команды

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник «Сепахана» Моххамад Горбани в ближайшее время присоединится к команде.

«Надеемся подписать с футболистом контракт до 22 февраля. В случае успешного подписания, игрок прибудет в расположение клуба после 23 февраля», — цитирует Андреева Sport24.

В текущем сезоне 22-летний иранец провёл за «Сепахан» 20 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой первый матч во второй части сезона южноуральская команда проведёт 2 марта против ЦСКА.