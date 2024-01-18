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Чепчугов: «Круговой усилит ЦСКА»

18 Января 2024 • 09:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о переходе в московский клуб защитника «Зенита»  Данила Кругового, чей контракт с «армейцами» начнёт действовать с лета 2024 года.

Эксперт считает, что этот трансфер усилит ЦСКА, так как он добавит больше разнообразия тактической схеме команды.

«ЦСКА вновь совершил безукоризненный трансфер, это уже стало традицией. Круговой — футболист высокого уровня. Безусловно, это приобретение усилит команду. Любопытно, как будет использовать его Федотов, какова будет его тренерская мысль», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Остаток сезона защитник проведёт в «Зените-2».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Сергей Чепчугов Данил Круговой ещё теги

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