Чепчугов: «Круговой усилит ЦСКА»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о переходе в московский клуб защитника «Зенита» Данила Кругового, чей контракт с «армейцами» начнёт действовать с лета 2024 года.

Эксперт считает, что этот трансфер усилит ЦСКА, так как он добавит больше разнообразия тактической схеме команды.

«ЦСКА вновь совершил безукоризненный трансфер, это уже стало традицией. Круговой — футболист высокого уровня. Безусловно, это приобретение усилит команду. Любопытно, как будет использовать его Федотов, какова будет его тренерская мысль», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Остаток сезона защитник проведёт в «Зените-2».