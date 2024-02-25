Четверик дал совет Чалову

Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик высказался о будущем форварда Фёдора Чалова в столичном клубе.

Функционер заявил, что у президента ЦСКА Евгения Гинера есть принцип, согласно которому он не удерживает футболистов, которые не хотят биться за команду.

«Если нет желания играть, Чалову не нужно ездить на переговоры в Москву из Турции. Ты хочешь играть или нет? Держись за ЦСКА, а остальным говори нет», — приводит слова Четверика «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что если Чалова пригласит любой топ-клуб Европы, то Гинер сам его туда отвезет.

В текущей кампании 25-летний Чалов провел 26 матчей с учетом всех турниров, забил 11 мячей и сделал три ассиста. Действующий трудовой договор нападающего с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года.