Игрок «Оренбурга» Гойкович: «В каждом матче мы выходим играть на победу»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился ожиданиями от весенней части нынешнего сезона.

По словам боснийского футболиста, его команда намерена показать хорошие результаты как в РПЛ, так и в Кубке России.

«Команда будет бороться за то, чтобы остаться в РПЛ. Уверен, что мы сделаем всё, что в наших силах. В каждом матче мы выходим играть на победу. Реально ли повторить достижение 2015 года и выйти в полуфинал Кубка? Конечно. Каждый из нас будет стараться», — цитирует Гойковича «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. В 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ команде Давида Деограсии предстоит встретиться со «Спартаком».