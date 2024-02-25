Агент Галунов назвал сильные качества новичка «Оренбурга» Горбани

Агент Сергей Галунов, работавший над переходом полузащитника Мохаммада Горбани в «Оренбург», высказался о трансфере 22-летнего иранца.

Галунов назвал Горбани перспективным футболистом, который способный закрыть несколько позиций. По мнению агента, полузащитник продолжит развиваться и в будущем станет ценным активом для «Оренбурга».

«Это достаточно молодой иранский опорный полузащитник, способный при необходимости закрыть позицию центрального защитника. Рослый, физически сильный, неплохо ведёт силовые единоборства», — цитирует Голунова Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой первый матч после возобновления сезона команда Давида Деограсии проведёт 2 марта против ЦСКА.