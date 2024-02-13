Агент Дивеева: «Надеюсь, что в марте Игорь будет полностью готов к матчам РПЛ»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии своего клиента, который сейчас восстанавливается после серьёзной травмы и уже успел приступить к тренировкам с командой.

«Я думаю, что Игорь ещё не полностью восстановился после травмы, пока его хватает на тайм. Надеюсь, что в марте Дивеев будет полностью готов к матчам РПЛ», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

Напомним, Дивеев получил травму в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита» и с тех пор в официальных встречах он на поле не выходил.

Свой первый матч после зимнего перерыва ЦСКА, занимающий сейчас восьмое место в турнирной таблице РПЛ, проведёт в начале марта против «Оренбурга».