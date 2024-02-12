«Трабзонспор» предпримет новую попытку подписать игрока ЦСКА Мендеса

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Об этом сообщает 61saat.

По информации источника, турецкий клуб предпримет новую попытку подписать чилийского футболиста, после того как предыдущее предложение в размере 4 миллионов евро плюс 2 миллионов в виде бонусов было отклонено. Отмечается, что трансфер может состояться ближайшим летом.

В текущем сезоне Мендес провёл за ЦСКА 21 матч, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 5 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.