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Президент «Оренбурга» Еремякин: «В ближайшие дни Томпсон должен прилететь в расположение команды»

19 Января 2024 • 11:19 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, когда полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсон присоединится к южноуральской команде, чтобы завершить свой переход.

«По моим данным, в ближайшие дни он должен уладить свои вопросы и прилететь в расположение команды для прохождения медосмотра и решения трансферного вопроса», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Ранее президент сообщал, что 19-летний Томпсон перейдёт в «Оренбург» на правах аренды с правом выкупа.

В прошлом году вингер провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин Хорди Томпсон ещё теги

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