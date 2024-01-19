Президент «Оренбурга» Еремякин: «В ближайшие дни Томпсон должен прилететь в расположение команды»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, когда полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсон присоединится к южноуральской команде, чтобы завершить свой переход.

«По моим данным, в ближайшие дни он должен уладить свои вопросы и прилететь в расположение команды для прохождения медосмотра и решения трансферного вопроса», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Ранее президент сообщал, что 19-летний Томпсон перейдёт в «Оренбург» на правах аренды с правом выкупа.

В прошлом году вингер провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.