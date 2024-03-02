​«Оренбург» впервые сыграл вничью в Москве в РПЛ

Субботнюю программу 19-го тура Российской премьер-лиги открывал матч между ЦСКА и «Оренбургом». Команды обменялись голами в концовке, и после финального свистка на табло горел счёт 1:1.

Как сообщает Opta, для «Оренбурга» это первая ничья в Москве, если говорить о матчах Российской премьер-лиги. Всего в столице «горожане» провели в РПЛ 20 игр - в 19 предыдущих ничьих не было.

Следующий матч чемпионата России «Оренбург» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Давида Деограсии будет играть против «Балтики» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.