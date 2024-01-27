ЦСКА может создать вторую команду

ЦСКА рассматривает возможность создания второй команды, где могли бы выступать молодые футболисты.

По информации «РБ Спорт», в настоящий момент в московском клубе решают, будет ли эта команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива. Также важно определиться с тем, где она будет базироваться и как её финансировать. Отмечается, что пока проект далёк от запуска.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч в весенней части розыгрыша турнира «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга». До конца сезона командам осталось провести по 12 встреч.