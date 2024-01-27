Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА может создать вторую команду

27 Января 2024 • 11:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

ЦСКА рассматривает возможность создания второй команды, где могли бы выступать молодые футболисты.

По информации «РБ Спорт», в настоящий момент в московском клубе решают, будет ли эта команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива. Также важно определиться с тем, где она будет базироваться и как её финансировать. Отмечается, что пока проект далёк от запуска.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч в весенней части розыгрыша турнира «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга». До конца сезона командам осталось провести по 12 встреч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва

Новости по матчу

Сегодня, 27 Января
11:56
ЦСКА может создать вторую команду
09:13
Масалитин: «Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб»
25 Января
16:06
Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему предоставлял мало игрового времени Давиле
15:55
Чанов: «Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги»
15:47
Черевченко: «Круговой сделал намеренный выбор в пользу той команды, где будет играть»
14:27
Ермаков: «Не думаю, что в ЦСКА к молодым футболистам стало меньше доверия»
14:11
В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе
24 Января
14:28
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Томпсон прибыл в расположение команды»
12:04
Давила: «Меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА»
11:56
Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»
09:32
Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова в «Зенит» 1
23 Января
15:47
Черевченко: «Гогуа точно не потеряется в РПЛ»
15:26
Пономарёв: «Чалов — игрок одной команды, ему нужно продлевать контракт с ЦСКА» 1
15:05
Хорватский футболист Неясмич мог перейти в ЦСКА и «Рубин»
13:20
Тернавский — о словах Орлова про Мусаева: «Про Хлусевича тоже говорили, что не уровень «Спартака»
11:28
В «Оренбурге» сообщил, что клуб не общается с «Динамо» по поводу возможного перехода Воробьёва
11:19
Василий Иванов: «Не представляю Чалова в футболке «Зенита» 1
09:09
Нападающий ЦСКА Чалов не собирается переходить в другой российский клуб 1
21 Января
16:06
Агент Смирнов: «Думаю, Круговой начнёт выступать за ЦСКА уже весной»
11:59
«Балтика» и «Оренбург» поспорят за игрока «Краснодара-2»
20 Января
14:56
Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России» 1
09:57
Первый тренер Кругового: «Будем ждать от Данила прогресса в ЦСКА»
19 Января
16:57
Алдонин: «Логично, что ЦСКА хочет забрать Кругового уже сейчас»
16:26
Круговой может перейти в ЦСКА уже зимой
16:06
Помазун: «Акинфеев – легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года»
14:13
Радимов назвал команду РПЛ, которую он поддерживает, кроме «Зенита»
13:52
Новиков: «Помазун сам должен решить, что ему делать в сложившейся ситуации»
13:13
Агент Щенникова: «Бутсы на гвоздь Георгий вешать не собирается»
11:19
Президент «Оренбурга» Еремякин: «В ближайшие дни Томпсон должен прилететь в расположение команды»
18 Января
15:12
Алдонин считает, что ЦСКА не стоит удерживать Давилу
15:02
Спивак поддержал решение Кругового перейти в ЦСКА
14:19
В «Оренбурге» сообщили, что клуб продолжает рассматривать возможных новичков
13:14
«Оренбург» продлил контракт с вратарём Сысуевым
10:27
Ловчев: «У Кругового есть потенциал, который можно раскрыть»
10:14
Обляков: «Если Чалов уедет в Европу, я порадуюсь за него» 1
09:15
Чепчугов: «Круговой усилит ЦСКА»
17 Января
13:33
Агент: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Обухова»
10:47
Агент Дивеева: «Игорь готовится к работе в общей группе» 1
08 Января
13:06
В «Оренбурге» рассказали о восстановлении Муро
12:36
В агентстве Роши сообщили, что по игроку ЦСКА нет предложений от других клубов
11:47
Оганесян: «Желаю российскому футболу вернуться на международную арену»
04 Января
12:32
В «Жил Висенте» назвали условие, при котором Перейра может перейти в ЦСКА
29 Декабря
12:35
Кафанов сомневается, что в будущем кто-то сможет побить рекорды Акинфеева
28 Декабря
12:09
Спортивный директор «Оренбурга»: «Вопрос по Томпсону должен скоро решиться»
24 Декабря
13:50
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Гойковича
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер «Карпин теперь должен уйти из сборной России»: Фанаты резко отреагировали на откровения жены тренера За счёт чего «Байер» стал главным претендентом на победу в Бундеслиге
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Января
12:07 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» максимально серьёзно настроен на подписание Чалова
11:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может создать вторую команду
11:46 · Россия. Премьер-лига
Кордоба не покинет зимой «Краснодар»
11:36 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» пополнится полузащитником и нападающим
11:14 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» готов отпустить Ботнаря в «Торпедо» за 1 миллион рублей
10:51 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Факела» Ташуев: «Во второй части сезона каждая игра будет битвой»
10:43 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется вратарём сборной Мали
10:15 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Я с удовольствием смотрю игры «Факела» и переживаю за них»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил игру Педро и Артура в составе «Зенита»
09:25 · Россия. Премьер-лига
«Ботафого» пытается снизить сумму выкупа Вендела
09:13 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб»
26 Января
22:46 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Факел» больше не планирует приобретать новичков»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев заявил, что пока у него нет цели тренировать
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о продаже Конти официально
21:21 · Россия. Премьер-лига
Малафеев оценил зимние трансферы «Зенита»
Все новости
Рекомендуем