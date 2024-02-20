Алдонин: «ЦСКА не может играть только воспитанниками»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об отношении московского клуба к собственным воспитанникам.

Ранее стало известно, что игрок «армейцев» Константин Кучаев расторгнет контракт с ЦСКА и перейдёт в «Пари НН».

«У каждого игрока своя история. Клуб не может играть только воспитанниками. С другой стороны, если игроки хорошего уровня, то они могут усилить другие команды. Это может кому-то помочь перезапустить карьеру», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Ближайшие матчи чемпионата России состоятся в начале марта.