Гудиев: «После Акинфеева у нас подобного уровня вратарей ещё не было»

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

Гудиев отметил, что 37-летний Акинфеев до сих пор находится в хорошей игровой форме и является уникальным игроком для российского футбола.

«К Игорю исключительно уважение. После Акинфеева у нас подобного уровня вратарей ещё не было», — приводит слова Гудиева Metaratings.

Напомним, Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне опытный вратарь провёл в составе «армейцев» 17 матчей, пропустив 20 голов. Отметим, что футболист является шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА.