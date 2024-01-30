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ЦСКА ещё не закрыл сделку по Айсауи, но трансфер близок эксклюзив

30 Января 2024 • 14:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Московский ЦСКА действительно интересуется полузащитником «УСМ Алжир» Сидахмедом Айсауи. Согласно эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», переговоры продолжаются, но сделка ещё не завершена. Сейчас обсуждаются детали контракта и условия перевода денег между командами. В ближайшее время футболист должен прибыть на медосмотр.

Ранее сообщалось, что «армейцы» заплатят за 19-летнего перспективного полузащитника 140 тысяч евро. В будущем «УСМ Алжир» может получить 20% с перепродажи Айсауи.

Напомним, ЦСКА закончил первую половину сезона на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва УСМ Алжир трансферы футбола - зима 2024 Сидахмед Айсауи ещё теги

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