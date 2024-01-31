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Игрок ЦСКА Калайда может перейти в «Пари НН»

31 Января 2024 • 10:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Калайда может перейти в нижегородский «Пари НН».

По информации Metaratings, сейчас 18-летний футболист находится на просмотре в нижегородском клубе и работает вместе с командой на сборе в Турции.

Калайда является воспитанником ЦСКА, но за первую команду «армейцев» молодой футболист пока не провёл ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока юношеской сборной России в 50 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. От восьмого ЦСКА нижегородцы отстают на четыре балла. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.

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